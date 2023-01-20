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14:38, 20 января 2023Мир

Правительство Германии не заметило спроса на реэкспорт танков Leopard на Украину

Кабмин ФРГ не располагает данными о запросах на реэкспорт танков Leopard на Украину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Кабмин Германии не заметил, чтобы другие страны подавали запросы на реэкспорт немецких танков Leopard на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«У меня нет данных об официальных запросах», — заявила официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

При этом власти Польши неоднократно говорили, что хотят отправить немецкие танки Киеву в рамках военной помощи. Однако вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отказался от этого, подчеркнув, что той же позиции придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. Отказ объяснили «исторической памятью» и военным прошлым Германии, а поэтому призывают США поставить танки первыми.

Кроме того, главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Украине танков.

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Виктория Кондратьева
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