Правительство Германии не заметило спроса на реэкспорт танков Leopard на Украину

Кабмин ФРГ не располагает данными о запросах на реэкспорт танков Leopard на Украину

Кабмин Германии не заметил, чтобы другие страны подавали запросы на реэкспорт немецких танков Leopard на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«У меня нет данных об официальных запросах», — заявила официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

При этом власти Польши неоднократно говорили, что хотят отправить немецкие танки Киеву в рамках военной помощи. Однако вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отказался от этого, подчеркнув, что той же позиции придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. Отказ объяснили «исторической памятью» и военным прошлым Германии, а поэтому призывают США поставить танки первыми.

Кроме того, главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Украине танков.