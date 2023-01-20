Живущая в Турции россиянка поделилась хитростью для экономии на отелях

Автор блога на «Яндекс.Дзен» раскрыла, как семейным туристам сэкономить на отеле в Турции

Российская блогерша, живущая в Турции, раскрыла лайфхак, как туристы с ребенком могут сэкономить на проживании в отелях. Об этом она рассказала в личном блоге «Мама на море» на «Яндекс.Дзен».

Россиянка призналась, что пользуется этой хитростью не в первый раз. На примере недавней поездки в Стамбул она объяснила, что номер на семью из двух человек и одного ребенка за сутки обходился в 1300 лир (4700 рублей), однако если бронировать проживание только на двоих взрослых, цена снижается до 600 лир (2200 рублей).

«В общем наш лайфхак — бронировать отель на двоих, а ребенка просто по факту уже вписывать на месте. Денег за это с нас еще ни разу не брали. В этом отеле даже завтрак был включен (шведский стол), но все равно доплатить за дочку нас не попросили», — поделилась автор блога.

Ранее в январе сообщалось, что российские туроператоры продают летние путевки в Турцию по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов. Так, туры в трехзвездочные отели с вылетом в июне можно купить за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, а в гостиницы категории пять звезд — за 52-98 тысяч.