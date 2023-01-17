Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:39, 17 января 2023Путешествия

Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на отдыхе в Турции

АТОР: туроператоры предложили россиянам туры в Турцию со скидками до 60 процентов

Фото: Unsplash

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции — путевки на лето предлагаются со скидками до 60 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным специалистов, цены на летний отдых на курортах Турции в 2023 году стали выше примерно на 30 процентов, чем в прошлом. При этом у туристов есть возможность сэкономить, купив тур по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Например, Anex Tour в январе предложил приобрести путевки со скидками на проживание от турецких отелей до 65 процентов, Coral Travel и «Интурист» — до 50 процентов, Pegas Touristik и Space Travel — до 45 процентов, а Fun&Sun — до 40 процентов.

До конца января туры в трехзвездочные отели Турции по программе «все включено» с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, в гостиницы категории пять звезд — за 52-98 тысяч.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, рассказала, какие черты менталитета местных жителей ее раздражают. Девушка призналась, что ее выводит из себя непунктуальность жителей Турции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы
Украинский суд разрешил очередной заочный арест Януковича
Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии на Украину
В ДНР назвали взрыв в Днепропетровске ответом Украины на потерю Соледара
Опубликовано видео речи Пригожина перед вернувшимися с СВО бывшими зеками
Врач заподозрил у Айзы Анохиной психическое отклонение после пересадки волос
Российская теннисистка сделала заявление о триколоре на матче с ее участием
Отдохнувшего в ОАЭ депутата исключили из фракции «Единой России» в заксобрании
Андрей Леонов рассказал о продолжении сериала «Папины дочки»
Создан десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.