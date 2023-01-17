Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на отдыхе в Турции

АТОР: туроператоры предложили россиянам туры в Турцию со скидками до 60 процентов

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции — путевки на лето предлагаются со скидками до 60 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным специалистов, цены на летний отдых на курортах Турции в 2023 году стали выше примерно на 30 процентов, чем в прошлом. При этом у туристов есть возможность сэкономить, купив тур по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов.

Например, Anex Tour в январе предложил приобрести путевки со скидками на проживание от турецких отелей до 65 процентов, Coral Travel и «Интурист» — до 50 процентов, Pegas Touristik и Space Travel — до 45 процентов, а Fun&Sun — до 40 процентов.

До конца января туры в трехзвездочные отели Турции по программе «все включено» с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, в гостиницы категории пять звезд — за 52-98 тысяч.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, рассказала, какие черты менталитета местных жителей ее раздражают. Девушка призналась, что ее выводит из себя непунктуальность жителей Турции.