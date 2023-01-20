Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»

Президент Лукашенко заявил, что Запад понимает необходимость сотрудничать с Белоруссией

Западные страны осознают необходимость сотрудничать с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». Слова белорусского лидера приводит пресс-служба.

Особый интерес для Лукашенко представляли объекты выставки, связанные с искусственным интеллектом. «Если нужна поддержка или большие контакты, можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно», — сказал он, имея в виду помощь разработчикам в этой сфере.

Комментируя успехи белорусских технологий он также отметил, что и на Западе понимают, что «надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью».

Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские летчики начали комплексные учения по подавлению противовоздушной обороны (ПВО) и воздушным ударам по живой силе и технике условного противника.

