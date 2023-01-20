Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 20 января 2023Бывший СССР

Летчики России и Белоруссии начали отрабатывать подавление ПВО

Летчики России и Белоруссии начали учения по подавлению ПВО и ударам по живой силе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Российские и белорусские летчики начали комплексные учения по подавлению противовоздушной обороны (ПВО) и воздушным ударам по живой силе и технике условного противника. Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Белоруссии.

«Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне, в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ведет воздушную разведку и управляет экипажами многоцелевых истребителей.

Ранее в американском Институте изучения войны сочли наступление России на Украину из Белоруссии в начале 2023 года маловероятным. Однако, по мнению исследователей, ситуация может измениться к концу года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.