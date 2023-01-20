Летчики России и Белоруссии начали отрабатывать подавление ПВО

Летчики России и Белоруссии начали учения по подавлению ПВО и ударам по живой силе

Российские и белорусские летчики начали комплексные учения по подавлению противовоздушной обороны (ПВО) и воздушным ударам по живой силе и технике условного противника. Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Белоруссии.

«Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне, в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ведет воздушную разведку и управляет экипажами многоцелевых истребителей.

Ранее в американском Институте изучения войны сочли наступление России на Украину из Белоруссии в начале 2023 года маловероятным. Однако, по мнению исследователей, ситуация может измениться к концу года.