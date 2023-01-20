На Западе оценили вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии

ISW: наступление России из Белоруссии на Украину наиболее вероятно в конце 2023 года

Наступление России на Украину с территории Белоруссии маловероятно в начале 2023 года, однако к концу года положение дел может измениться, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

«Российское наступление на Украину из Белоруссии в начале 2023 года менее вероятно, учитывая текущую военную активность. Наиболее же вероятна новая атака с территории республики в конце 2023 года», — говорится в публикации ISW.

По мнению Института, российские войска на территории республики проходят тренировки, а затем перенаправляются для ведения боевых действий на востоке Украины. Наступление же в конце года позволит российской промышленности произвести больше техники и оборудования для проведения операции.

Ранее стало известно, что за четыре дня в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) армии России Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли ранеными порядка полутора тысяч человек.