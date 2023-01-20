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08:16, 20 января 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли около полутора тысяч человек в боях с НМ ЛНР за четыре дня

Офицер Марочко сообщил, что за 4 дня ВСУ потеряли около 1,5 тысячи человек в боях с НМ ЛНР

Фото: РИА Новости

За четыре дня в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) армии России Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли ранеными порядка полутора тысяч человек, заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в Telegram.

Эти небоеспособные военнослужащие поступили в украинские лечебные заведения.

«Большая часть поступивших пациентов скончалось из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики, и прочих негативных моментов», — сообщил Марочко.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. По ее словам, на данном этапе все упирается в проблемы с обслуживанием этих танков и высокой стоимостью на их поддержание в боеспособном состоянии.

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Василий Мека
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