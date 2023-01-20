В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе

Горсовет Киева проголосовал против военного кладбища на Лысой горе

Земельная комиссия Киевского городского совета выступила против похорон военных на территории исторической местности Лысая гора в городе. Об этом заявила депутат горсовета Олеся Пинзеник, сообщает украинское общественное движение «Честно».

Она рассказала, что ее коллеги проголосовали против обустройства военного кладбища на Лысой горе, отметив, что данный вопрос «вызвал негативный общественный резонанс» в связи с неудачным выбором местоположения.

«Теперь нужно начать процесс обсуждений с общественностью, профильными специалистами, экологами, историками и архитекторами. Мы предложили несколько вариантов размещения [кладбища], и все же это решение требует обсуждения», — сказал Пинзеник.

Депутат также сообщила, что земельная комиссия собралась на заседание после письма от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с просьбой «проработать вопрос изменения места расположения Национального военного мемориального кладбища». Уточняется, что предложения о новых местах размещения некрополя должны быть внесены для обсуждения до 20 января.

В июле мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что власти города планируют обустроить военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр, где во время Великой Отечественной войны военнослужащие нацистской Германии и украинские коллаборационисты проводили массовые казни гражданского населения.