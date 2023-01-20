Франция укрепит свои силы ядерного сдерживания

Президент Франции Макрон заявил о намерении укрепить силы ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. Его слова приводит ТАСС.

По мнению президента, наличие ядерных сил ставит Францию «в особое положение среди других стран Евросоюза».

Кроме того, Макрон сообщил об увеличении оборонного бюджета страны на треть — с 295 миллиардов до 400 миллиардов евро. Такая сумма предусмотрена на период с 2024 по 2030 год.

По словам главы Пятой республики, военный бюджет ориентирован на преобразование армии на фоне конфликта на Украине. «Намечаемые усилия будут пропорциональны существующим угрозам. Франция располагает и будет располагать армией, способной противостоять современным вызовам», — добавил он.

Ранее Макрон посчитал, что из-за боевых действий весь Евросоюз переживает сильнейший кризис, который затрагивает и экономику, и политические модели устройства европейских государств.