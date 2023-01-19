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11:47, 19 января 2023Мир

Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины

Президент Франции Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за боев на Украине

Фото: Shutterstock

Из-за того, что на европейском континенте начались боевые действия, все объединение переживает сильнейший кризис, который затрагивает и экономику, и политические модели устройства европейских государств. С таким мнением президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в интервью изданию El Pais.

«Последствия этой войны, прямые и косвенные, глубоко сказываются на экономической модели. По сути, экономический мир построен на полярности Соединенных Штатов и Китая», — подчеркнул Макрон, добавив, что мир как бы спрашивает Европу, хочет ли она быть вассалом Вашингтона или Пекина.

Кроме того, демократии стран Европы страдают от кризиса и испытывают «своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров».

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Виктория Кондратьева
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