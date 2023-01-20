МАГАТЭ решило разместить экспертов на еще одной украинской АЭС

В МАГАТЭ заявили, что в ближайшие дни разместят экспертов на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни разместит команду экспертов на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что по два эксперта агентства теперь также присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС. В их задачи входит оказание технической поддержки, оценка потребностей станций и передача МАГАТЭ данных о ситуации на месте.

Уточняется, что общее число экспертов на всех украинских атомных электростанциях и Запорожской АЭС составит не менее 11 человек.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что делегация агентства будет работать на Украине столько, сколько потребуется. При этом он предположил, что работа миссии в республике еще далека от завершения.