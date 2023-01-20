Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 20 января 2023Бывший СССР

МАГАТЭ решило разместить экспертов на еще одной украинской АЭС

В МАГАТЭ заявили, что в ближайшие дни разместят экспертов на Хмельницкой АЭС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни разместит команду экспертов на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что по два эксперта агентства теперь также присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС. В их задачи входит оказание технической поддержки, оценка потребностей станций и передача МАГАТЭ данных о ситуации на месте.

Уточняется, что общее число экспертов на всех украинских атомных электростанциях и Запорожской АЭС составит не менее 11 человек.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что делегация агентства будет работать на Украине столько, сколько потребуется. При этом он предположил, что работа миссии в республике еще далека от завершения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео
Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт
Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева
В Польше предрекли раскол НАТО из-за споров о танках для Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Госдуму внесли законопроект о прикомандированных к госорганам росгвардейцах
Гинеколог раскрыла россиянкам опасность корректирующего белья
В российском регионе полицейские избили нагрубившего им отставного полковника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.