В МАГАТЭ предположили срок работы на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что миссия будет работать на Украине столько, сколько нужно

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет работать на Украине столько, сколько потребуется, такие сроки предположил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Его слова приводит ТАСС.

«Мы полны решимости сделать все, что в наших силах, чтобы уменьшить риск ядерной катастрофы во время этой трагической войны. Эта неделя стала важным шагом вперед в наших усилиях по этому вопросу», — заявил глава агентства.

По его словам, работа миссии на Украине еще далека от завершения, поэтому МАГАТЭ будет оставаться в стране до тех пор, пока это нужно.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС. Помимо этого, делегация агентства появилась на Южно-Украинской атомной электростанции.