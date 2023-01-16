Миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: эксперты агентства приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter-аккаунте.

«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта», — написал он. По словам Гросси, в скором времени МАГАТЭ будет «постоянно присутствовать на всех АЭС Украины». Он также опубликовал видео с церемонии поднятия флага агентства на электростанции.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ также посетит Ровенскую АЭС и Чернобыль, чтобы запустить миссии, состоящие из двух экспертов миссии, на каждом объекте. Кроме того, команда из двух человек также будет размещена на Хмельницкой АЭС.

Агентство планирует держать на Украине примерно 11-12 экспертов. В МАГАТЭ отметили, что эксперты-наблюдатели будут оказывать «техническую помощь для поддержания высокого уровня безопасности на станциях».