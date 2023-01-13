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20:10, 13 января 2023Бывший СССР

Анонсирован визит главы МАГАТЭ Гросси на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси прибудет с визитом на Украину на следующей неделе

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Украину на следующей неделе, чтобы разместить на всех атомных электростанциях республики экспертов организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гендиректор посетит Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также Чернобыль, чтобы запустить миссии, состоящие из двух экспертов МАГАТЭ, на каждом объекте (...). Команда из двух человек также будет размещена на Хмельницкой АЭС», — анонсировали в МАГАТЭ.

Агентство планирует держать на Украине примерно 11-12 экспертов. По данным МАГАТЭ, консультации с Москвой и Киевом по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продвигаются, хотя и не так быстро.

Ранее Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. По его словам, нападения на станцию стали рутиной и это безумие.

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Виктория Кондратьева
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