МАГАТЭ разместит экспертов-наблюдателей на АЭС Украины

МАГАТЭ на постоянной основе разместит несколько групп экспертов на четырех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить на постоянной основе несколько групп экспертов на каждой из четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле. Об этом сообщает РИА Новости.

«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп на четырех других украинских ядерных объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — говорится в заявлении.

В агентстве отметили, что эксперты-наблюдатели будут оказывать «техническую помощь для поддержания высокого уровня безопасности на станциях».

Ранее Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. «Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — добавил он.