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16:33, 18 января 2023Мир

МАГАТЭ начало работать в Чернобыле

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о начале работы миссии агентства на Чернобыльской АЭС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», — написал он.

Ранее глава агентства заявил, что миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Гросси уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности на объекте.

До этого гендиректор агентства анонсировал запуск миссии, в рамках которой будет размещено по два эксперта на Хмельницкой АЭС, в Южноукраинске и Чернобыле.

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Анастасия Заикина
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