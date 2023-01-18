МАГАТЭ начало работать в Чернобыле

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о начале работы миссии агентства на Чернобыльской АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», — написал он.

Ранее глава агентства заявил, что миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Гросси уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности на объекте.

До этого гендиректор агентства анонсировал запуск миссии, в рамках которой будет размещено по два эксперта на Хмельницкой АЭС, в Южноукраинске и Чернобыле.