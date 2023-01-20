Визажистка сделала клиентке макияж и изменила ее до неузнаваемости

Визажистка из Австралии изменила клиентку до неузнаваемости и удивила зрителей

Визажистка из Австралии (имя и фамилия неизвестны) сделала клиентке макияж, который изменил ее внешность до неузнаваемости, и удивила подписчиков. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте, насчитывающем более 439,8 тысячи человек.

Сначала на размещенных кадрах блогерша с никнеймом sherreemorris показала лицо девушки без косметических средств. На кадрах видно, что под ее глазами — синяки, а на коже присутствуют небольшие высыпания.

Затем мастер продемонстрировала зрителям результаты преображения героини публикации. Так, она выровняла тон ее кожи, нанесла на веки коричневые тени, нарисовала графические стрелки, нарастила ресницы, придала форму бровям и накрасила губы нюдовой помадой. Помимо этого, мастер сообщила, что в новом образе девушка решила сделать фото на паспорт.

Видео стало вирусным и набрало более 2,5 миллиона просмотров. Подписчики не оценили внешний вид героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Она же теперь сама на себя не похожа», «Слишком много средств на лице», «Прикольно, конечно, но ее же теперь по паспорту не узнают, потому что в жизни она выглядит иначе», — высказались они.

В декабре 2022 года блогерша Джесси Волк с акне на лице сделала макияж и обрела внешность американской модели Меган Фокс. Так, она выровняла тон кожи, придала бровям четкую форму, наклеила искусственные ресницы, а также нанесла на скулы румяна и накрасила губы светло-коричневой помадой. Помимо этого, инфлюэнсерша надела парик в виде прямых длинных волос черного цвета.