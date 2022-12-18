Девушка с акне на лице сделала макияж и обрела внешность Меган Фокс

Блогерша Джесси Волк с высыпаниями на лице сделала макияж и обрела внешность Меган Фокс

Блогерша Джесси Волк с акне на лице сделала макияж и обрела внешность американской модели Меган Фокс. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более миллиона подписчиков.

Юзерша с никнеймом jesthejemini регулярно публикует видео, в которых делится результатами преображения после нанесения мейкапа. Так, в начале одного из последних постов Волк продемонстрировала свою естественную внешность. На кадрах видно, что на ее лице присутствуют синяки под глазами и многочисленные высыпания. При этом рыжие волосы девушки затянуты в пучок.

Затем героиня публикации показала свой внешний вид после перевоплощения. Она выровняла тон кожи, придала бровям четкую форму, наклеила искусственные ресницы и нарисовала графические стрелки на веках, а также нанесла на скулы румяна и накрасила губы светло-коричневой помадой. Помимо этого, инфлюэнсерша надела парик в виде прямых длинных волос черного цвета.

В результате зрители сравнили Волк с известной актрисой и моделью. «Меган Фокс, это ты?», «Точно она», «Даже нет сомнений!» — написали подписчики в комментариях под публикацией.

Ранее в декабре итальянская блогерша Фабиола Баглиери, похожая на главного героя одноименного британского сериала мистера Бина, тоже изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. В начале ролика пользовательница сети продемонстрировала свою внешность без косметических средств, а затем показала свое преображение после нанесения мейкапа.