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09:56, 20 января 2023Забота о себе

Мужчинам дали совет по спасению брака после измены

Коуч Колин Нолан: чтобы спасти отношения после измены, ее нужно обсудить с супругой

Фото: Shutterstock

Чтобы спасти брак после измены, ее нужно обсудить с супругой, считает коуч по отношениям, писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mirror.

К Нолан обратился анонимный 30-летний читатель, не знающий, что делать для спасения отношений после супружеской неверности. По словам мужчины, недавно он узнал, что его избранница поцеловала коллегу по работе. После этого ее замучило чувство вины, и она сама рассказала ему о случившемся. Женщина утверждает, что по-прежнему любит мужа и не хочет разводиться. Однако с тех пор ему постоянно кажется, что он недостаточно хорош для нее.

Знаю, что они не спали вместе. Но она перешла черту. И мне все еще кажется, что она мне изменила. Мое настроение постоянно меняется: в одну минуту я думаю, что все не так уж плохо, а в следующую чувствую себя расстроенным и злым из-за этого

Из письма читателя Колин Нолан
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Нолан согласилась, что женщина перешла границу дозволенного. По ее мнению, в такой ситуации действительно трудно сразу справиться с чувствами. Сохранить брак после этого возможно, но для этого необходимо честно рассказать друг другу о своих чувствах.

Вам нужно разобраться, почему она стала эмоционально близка с другим мужчиной. И вы также должны четко понимать, что в том случае, если это случится снова, второго шанса не будет. Ей нужно принять решение сейчас, чтобы быть честной и посвятить себя работе над браком

Колин Ноланкоуч по отношениям

Нолан уверена, что тот факт, что женщина совершила ошибку, но признала ее и сожалеет, уже является позитивным началом.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала о причинах постоянного возвращения к бывшему после расставания. По ее словам, иногда люди не могут завершить отношения после разрыва из-за нежелания оставаться в одиночестве.

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Наталья Обрядина
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