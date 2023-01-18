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18:30, 18 января 2023Забота о себе

Объяснены причины постоянного возвращения к бывшему после расставания

Психолог Бажан: причиной возвращения к бывшему после разрыва может быть одиночество

Фото: Almos Bechtold / Unsplash

Иногда люди не могут завершить отношения после разрыва, и одной из причин возвращения к бывшему могут быть скука и одиночество, уверена психолог, гештальт-терапевт Алла Бажан. Некоторые другие причины постоянной игры в «ухожу, но обязательно вернусь» она назвала изданию «Аргументы и факты».

По словам Бажан, представители обоих полов стремятся возобновить отношения с экс-возлюбленными, и причин подобного поведения несколько. Одной из них является желание перевоспитать партнера, объяснила психолог. В этом случае после расставания человек может ждать от бывшего избранника извинений и обещаний измениться и, получив их, снова возвращается в отношения.

Еще одна причина — проверка чувств или желание разжечь угасающую страсть в отношениях. Бажан отметила, что в этом случае расставание инициируется специально, чтобы получить доказательства искренности в виде попыток вернуть партнера. В то же время к разрыву отношений могут привести нехватка личного времени, общение с друзьями и отдых отдельно от избранника. Однако, оставшись в одиночестве, человек может начать скучать по, казалось бы, надоевшему партнеру и захочет к нему вернуться.

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Также психолог сообщила, что за невозможностью принять окончательное решение расстаться могут стоять страх осуждения со стороны родственников и ограничивающие убеждения наподобие «один раз и на всю жизнь», «разведенка никому не нужна». И наконец, по мнению Бажан, игра в «ухожу, но возвращаюсь» зачастую является встроенным в отношения механизмом, призванным урегулировать некоторые трудности и удовлетворить некоторые потребности пары.

Чтобы понять причины такого паттерна поведения, человеку стоит задать себе вопрос: «Что я делаю сразу после того, как ухожу от партнера?», заключила психолог.

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Наталья Обрядина
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