Раздражавшейся из-за громкого секса соседей женщине дали совет

Эксперт по отношениям Нолан посоветовала намекнуть сексуально-активным соседям об их шуме

Если сексуально-активные соседи досаждают окружающим своим шумом, им нужно намекнуть об этом, посоветовала эксперт по отношениям Колин Нолан. В своей авторской колонке в Mirror эксперт дала совет женщине, раздражающейся из-за звуков из спальни соседской квартиры.

Нолан написала молодая женщина, мать двоих детей. Она рассказала, что их соседи в возрасте около 45-50 лет так активно и громко занимаются сексом, что их слышно в квартирах рядом. Женщина призналась, что интимный шум раздражает сам по себе и расстраивает. При этом она не стала скрывать, что у нее с мужем уже долгое время нет физической близости.

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Молодая мать отметила, что находится в замешательстве, потому что не знает, как сообщить малознакомым соседям об их шуме, а также как наладить любовную связь с мужем.

В ответе Нолан отметила, что люди могут и не знать, что их слышат соседи. И вместо того, чтобы прямо и категорично просить не шуметь, она посоветовала намекнуть на обстоятельства. «В следующий раз, когда вы встретите соседку, заведите разговор о детях и скажите: "В нашем доме стены такие тонкие, надеюсь, шум от детей не слишком вам досаждает". Умные люди намек поймут и исправятся», — прокомментировала эксперт по отношениям.

А для того, чтобы решить сексуальные проблемы с мужем, по мнению Нолан, необходимо поговорить с ним начистоту. Трудно вести откровенные беседы с замкнутым человеком, но сделать это необходимо, уверена она.

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Нолан обратила особое внимание, что все проблемы, даже сексуальные, решают вне стен спальни.

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