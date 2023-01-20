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15:23, 20 января 2023Силовые структуры

Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании

Суд поместил в СИЗО до 18 марта замглавы Миасса за получение взятки в 50 тысяч рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центральный районный суд Челябинска арестовал заместителя главы города Миасса за коррупцию. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 18 марта 2023 года.

По данным ведомства, обвиняемый согласился за вознаграждение помочь коммерческой компании в заключении муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхоаварийного здания. За это он получил 50 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

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Екатерина Власова
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