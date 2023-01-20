Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 20 января 2023Мир

В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине

Глава КНШ США Милли: военная помощь Запада призвана помочь Украине пойти в наступление

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его цитирует ТАСС.

Как отметил Милли, Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники. С его точки зрения, обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.

По его словам, у Запада и Украины есть относительно короткое окно возможности, чтобы попытаться достичь этой цели.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны-участницы альянса должны отдельно принимать решения об отправке танков в качестве помощи Украине. «Мы должны серьезно изучить, что требуется Украине, и по возможности дать им то, что они просят», — призвал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
Врач назвал способ определить болезнь Альцгеймера по почерку
Влияние указа Путина на стратегическое влияние на НАТО оценили
Потерявшийся в море мужчина три недели питался кетчупом и выжил
Раскрыт самый опасный способ приготовления кофе
«Энергичный танец» девушки в вагоне московского метро попал на видео
Президент Сербии предсказал стране нелегкие дни
В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине
Ученые рассказали о пользе ходьбы для улучшения самочувствия
Певицу Монеточку признали иноагентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.