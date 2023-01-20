В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине

Глава КНШ США Милли: военная помощь Запада призвана помочь Украине пойти в наступление

Военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его цитирует ТАСС.

Как отметил Милли, Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники. С его точки зрения, обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.

По его словам, у Запада и Украины есть относительно короткое окно возможности, чтобы попытаться достичь этой цели.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны-участницы альянса должны отдельно принимать решения об отправке танков в качестве помощи Украине. «Мы должны серьезно изучить, что требуется Украине, и по возможности дать им то, что они просят», — призвал он.