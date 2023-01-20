Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 20 января 2023Мир

В НАТО призвали страны отдельно принимать решения об отправке танков Украине

В НАТО заявили, что страны должны отдельно принимать решение об отправке танков Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны-участницы НАТО должны отдельно принимать решения об отправке танков в качестве помощи Украине. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

Военный назвал «Важно, чтобы Украина выиграла эту войну... Мы должны серьезно изучить, что требуется Украине, и по возможности дать им то, что они просят», — подчеркнул офицер.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard поднимался во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Есть веские причины для поставок [танков], и есть веские причины против, и ввиду всей ситуации с войной, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все за и против», — прокомментировал министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому
Прославившаяся в соцсетях стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров
Россиянин задушил мачеху-пенсионерку и спалил ее дом за частые скандалы
23-летняя чихуахуа стала старейшей в мире собакой
Уролог оценил влияние сидячего образа жизни на потенцию мужчин
В Краснодаре россиянка после кражи сдалась в полицию из-за угрызений совести
Впервые создан живой препарат против лекарственно устойчивых инфекций
Названы округа Москвы с самым дорогим жильем
Турция захотела стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.