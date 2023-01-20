В НАТО призвали страны отдельно принимать решения об отправке танков Украине

В НАТО заявили, что страны должны отдельно принимать решение об отправке танков Украине

Страны-участницы НАТО должны отдельно принимать решения об отправке танков в качестве помощи Украине. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

Военный назвал «Важно, чтобы Украина выиграла эту войну... Мы должны серьезно изучить, что требуется Украине, и по возможности дать им то, что они просят», — подчеркнул офицер.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard поднимался во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Есть веские причины для поставок [танков], и есть веские причины против, и ввиду всей ситуации с войной, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все за и против», — прокомментировал министр.