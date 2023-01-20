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16:21, 20 января 2023Бывший СССР

В Молдавии заподозрили Россию в желании вернуть себе советское пространство

Молдавский политик Игорь Мунтяну: Россия хочет вернуть себе советское пространство

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Молдавии допустили, что Россия хочет вернуть себе советское пространство. Такое мнение высказал председатель партии «Коалиция за единство и благосостояние» Игорь Мунтяну, пишет Point.md.

«Сейчас мы находимся в центре очень мощной войны», — заявил политик, отмечая, что о риске вторжения в Молдавию говорят и на Западе.

Мунтяну заподозрил Москву в желании начать наступление, одним из доказательств тому он счел назначение Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск СВО.

«Республику Молдова нельзя исключить из поля зрения агрессивных намерений вернуть себе советское пространство. Пока Республика Молдова не состоит в западном альянсе безопасности, мы будем оставаться уязвимыми и во власти сил вторжения», — сказал председатель партии.

Ранее стало известно, что Молдавия запросила у западных партнеров системы противовоздушной обороны (ПВО), а также 600 миллионов евро в виде бюджетной поддержки на текущий год.

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Алевтина Запольская
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