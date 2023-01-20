Замгенсека НАТО понадеялся на присоединение Молдавии к «цивилизованной Европе»

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что планирует посетить Молдавию

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что планирует посетить Молдавию, которая, по его мнению, находится в ситуации большого давления. Об этом сообщает Point.md.

Джоанэ уверен, что Кишиневу в настоящее время нужна поддержка НАТО и ЕС.

Он выразил надежду на то, Молдавия вырвется из непростой географии и присоединится к «цивилизованной Европе». Джоанэ также отметил, что нейтральный статус страны не означает, что она должна быть пассивной.

«Я, наверное, поеду в Кишинев. Молдова является общим партнером НАТО и ЕС, думаю, что вместе мы можем предложить много интересного. (...) Есть сигналы, что союзники по НАТО и члены ЕС чувствительны к помощи Молдове. Ее европейская перспектива должна поддерживаться с большой интенсивностью», — сказал замгенсека НАТО.

Ранее стало известно, что Молдавия запросила у союзников системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по словам президента Майи Санду, республике необходимо 600 миллионов евро в виде бюджетной поддержки на текущий год.