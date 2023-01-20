Нидерланды анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен объявила о поставках Украине двух ЗРК Patriot

Нидерланды поставят Украине два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и ракеты. Об этом объявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей (нижняя палата парламента). Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, поставки ЗРК, боеприпасов, деталей для обслуживания, а также обучение украинских военных применению вооружения проводятся совместно с США и Германией.

Как отметила Оллонгрен, последствия этой поставки для Вооруженных сил Нидерландов значительны, но приемлемы. США восполнят убытки в скорейшем времени.

Кроме того, Нидерланды закупят у Чехии для Украины 100 автомобилей с зенитными пулеметами.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что «ряд стран сделал важный взнос, который поможет защитить небо Украины, ее города и граждан». По словам министра обороны США, Франция, Германия и Соединенное Королевство передали для Киева системы ПВО.