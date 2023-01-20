В Пентагоне заявили, что Нидерланды передают украинским военным ракеты и установки Patriot

Нидерланды решили передать украинским военным ракеты и установки Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн в ФРГ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «ряд стран сделал важный взнос, который поможет защитить небо Украины, ее города и граждан». По словам министра обороны США, Франция, Германия и Соединенное Королевство передали для Киева системы ПВО. В том числе, ФРГ отправила установку Patriot.

Нидерланды также передают украинским военным данные установки. Кроме того, нидерландские специалисты будут показывать личному составу ВСУ, как правильно применять американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Ранее министр обороны США призвал Запад нарастить военную поддержку Украины. В тот момент глава Пентагона заявил, что «это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», и добавил, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил в республику более 26,7 миллиарда долларов военной помощи.

20 января Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров. Помимо этого, из техники в Киев будут отправлены 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача.