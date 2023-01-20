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04:00, 20 января 2023Экономика

Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС

Швейцарские экономисты: менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Astemir Almov / Unsplash

Большое количество фирм из стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза (ЕС) продолжают работу в России, уход компания из страны «был весьма ограниченным». Об этом сообщили профессор из швейцарского института IMD Никколо Пизани и профессор Университета Санкт-Галлена Симон Эвенетт.

Экономисты подсчитали, что на момент начала специальной военной операции (СВО) на Украине в России действовало 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из стран ЕС и G7. Отмечается, что по состоянию на конец ноября 2022 года «менее девяти процентов от этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России».

При том, уточняют Пизани и Эвенетт, с начала СВО из России ушло больше компаний из США, чем из стран ЕС и Японии. В частности, Россию покинули менее 18 процентов американских фирм и 15 процентов японских предприятий. Только 8,3 процента приходится на долю компаний из государств Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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