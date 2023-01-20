Обозреватель Boulevard Voltaire Лассе уличил США в подготовке к конфликту с Китаем

Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе считает, что США готовят союзников для «театра» военных действий против Китая. Как заявил журналист в своей новой статье, за образец была взята военная подготовка Украины к конфронтации с Россией.

В доказательство своих слов Лассе привел недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана Корпуса морской пехоты США, который признал, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки Киева. «Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», — отмечал офицер.

Обозреватель выразил мнение, что теперь США готовят «театр» войны с Китаем. Он указал, что Бирман высказался спустя несколько дней после визита премьер-министра Японии в Вашингтон. В тот же момент Токио совместно с Берлином совершили идеологический поворот, отказавшись от пацифистской позиции.

По словам Лассе, американцы поощряют эти радикальные перемены, а перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет Вашингтон ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов.

20 января в ООН состоится встреча по теме войны Киева против жителей Донбасса. Инициатором неформального заседания выступила Россия. На мероприятии выступят журналисты и эксперты по праву, ставшие свидетелями событий в ДНР после 2014 года.