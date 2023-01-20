В ООН решили провести встречу по теме войны Киева против жителей Донбасса

В ООН захотели провести неформальное заседание по теме войны Киева против народа Донбасса

В пятницу, 20 января, пройдет неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев ведет против жителей Донбасса с 2014 года. Инициатором встречи стала Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Отмечается, что в мероприятии примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Помимо докладчиков на заседании выступит постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, постпредство РФ планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года. Он считает, что для всех государств, особенно для новых членов Совбеза, будет полезно ознакомиться с рассказами очевидцев и посетивших Донбасс иностранных журналистов и исследователей из первых уст.

Отмечается, что целью мероприятия является предоставление участникам всестороннего анализа предыстории, первопричин и нынешнего состояния систематической войны Киева против народа Донбасса.

Начало встречи запланировано 18:00 по московскому времени.

В декабре Василий Небензя предупредил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди. 6 декабря стало известно, что химический завод «Стирол» в Горловке был поврежден в результате обстрела со стороны украинской армии. Всего было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия.