Мужчина побежал вытаскивать тонущего мальчика из озера и умер

В Новой Зеландии умер турист, пытавшийся вытащить тонущего мальчика из озера

Тело австралийского туриста обнаружили в озере в Новой Зеландии — мужчина пропал без вести после того, как пытался спасти тонущего мальчика. Об этом пишет Daily Mail.

В четверг, 19 января, турист из Австралии, приехавший на отдых со своей невестой, и еще двое мужчин побежали вытаскивать мальчика из озера Вакатипу. На берег вернулись два человека и ребенок, власти организовали поисково-спасательную операцию для пропавшего путешественника.

На следующий день, 20 января, было обнаружено тело туриста. Отмечается, что местные жители, отчаянно пытающиеся избежать новых смертей, быстро установили знаки, предупреждающие об опасности купания в озере.

Ранее в октябре на пляже Яллингап на юго-западе Австралии утонул мужчина, который пытался вытащить из воды двоих сыновей. Сообщалось, что погибший не умел плавать, но все равно бросился в воду — ему показалось, что его дети зовут на помощь.

