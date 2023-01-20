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09:56, 20 января 2023Бывший СССР

Киев посчитал себя обманутым из-за новых условий поставки танков Leopard 2

Welt сообщил об обмане Киева Шольцем из-за отказа ФРГ поставлять танки Leopard 2 Украине

Фото: Morris MacMatzen / Reuters

Киев считает себя обманутым канцлером ФРГ Олафом Шольцем из-за новых условий, которые выдвинула Германия на поставки немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает газета Die Welt.

Ранее стало известно, что Шольц согласился поставить Украине немецкие танки при условии, что Вашингтон начнет осуществлять поставки танков Abrams. США ранее объясняли свой отказ от поставок высокими затратами на обслуживание техники.

По данным издания, недовольство Киева, связанное с нежеланием Германии поставлять танки и давать разрешения на передачу боевых машин другим странам нарастает с каждым днем.

«Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры», — цитирует Die Welt источник в руководстве Украины.

Как ранее сообщило издание Politico, группа стран Европейского союза намерена создать коалицию для давления на Германию по вопросу поставок Leopard Украине. Предполагается, что инициатором этого процесса стала Польша.

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Алевтина Запольская
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