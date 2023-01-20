Челка Беллы Хадид в стиле 2000-х годов рассмешила фанатов

Короткая редкая челка модели Беллы Хадид в стиле 2000-х годов рассмешила фанатов

Челка американской супермодели палестинско-голландского происхождения Беллы Хадид в стиле 2000-х годов на новом фото рассмешила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 57 миллионов подписчиков.

На размещенном снимке манекенщица позировала в укороченном сиреневом лонгсливе, который обнажал ее живот и ребра, и малиновой юбке длины миди. Кроме того, она дополнила образ высокими носками, белыми балетками и кофтой на пуговицах песочного оттенка. Также Хадид распустила волосы и сделала редкую короткую челку, которую уложила на лбу отдельными прядями. «Работа после перелета длительностью 17 часов», — подписала знаменитость.

Пользователи сети высмеяли ее образ в комментариях. «Та самая продавщица из твоего любимого ларька», «Что это за челка?», «Мне одной она напоминает тетю Лену из соседнего подъезда?», «Что это за хрень?», «Ирина, 300 метров от вас» «Выгляжу так же после 17-часового перелета», «Ереван 2000-х годов», — заявили они.

Ранее в январе Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании бренда Victoria’s Secret. 26-летняя знаменитость позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье розового цвета в сочетании с чулками и поясом в тон.