Белла Хадид снялась в белье в рекламе Victoria’s Secret

Модель Белла Хадид снялась в кружевном нижнем белье в рекламе бренда Victoria’s Secret

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании бренда Victoria’s Secret. Снимки опубликованы на официальном сайте марки.

26-летняя знаменитость позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье розового цвета в сочетании с чулками и поясом в тон. На размещенном кадре видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Образ звезды дополнили велюровые длинные перчатки со стразами.

На другом фото Хадид запечатлена в черно-белом комплекте с кружевной отделкой. Также на ней были массивное колье с бриллиантами и серьги из той же коллекции. Модель сфотографировали рядом с шарами красного цвета.

В декабре 2022 года Белла Хадид сменила имидж. Так, манекенщица перекрасилась из брюнетки в платиновый блонд и поделилась результатом с подписчиками.