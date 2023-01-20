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20:40, 20 января 2023Бывший СССР

ООН приехала в Соледар с гумпомощью

Фархан Хак: сотрудники ООН прибыли к Соледару с гуманитарной помощью

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сотрудники ООН прибыли к Соледару и привезли туда гуманитарную помощь, в том числе воду, продовольствие и медикаменты. Члены организации приехали и к городу, остановившись к 12 километрах от него, а помощь обещают раздать тем, кто живет в 5 километрах от Соледара. Об этом рассказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, цитату приводит ТАСС.

Они привезли грузы для более чем 800 людей. «Это первый конвой различных агентств в этом районе», — подчеркнул Хак. При этом в ближайшие дни ООН хочет отправить туда больше конвоев.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль. 10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Алевтина Запольская
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