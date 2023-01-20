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14:09, 20 января 2023Путешествия

Мужчина стал единственным пассажиром самолета и описал полет фразой «дикий опыт»

The Sun: мужчина оказался единственным пассажиром рейса Virgin Airlines до острова Фиджи

Фото: Shutterstock

Пассажир рейса из Сиднея до острова Фиджи стал единственным пассажиром самолета и описал полет фразой «дикий опыт». Видео из салона лайнера он разместил в соцсетях, на это обратило внимание издание The Sun.

По словам Робби Аллена, он удивился, поняв, что оказался единственным пассажиром рейса Virgin Airlines. Мужчина поначалу посчитал ситуацию «жуткой», но вскоре привык и смог насладиться полетом в одиночестве. «Капитан подошел, присел и поговорил со мной. Бортпроводники давали мне все», — поделился турист.

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Аллен добавил, что чувствовал себя VIP-пассажиром, хотя доступа к первому классу у него не было. Путешественнику бесплатно предоставили просекко, закуски и «все, что ему нравилось».

Ранее в январе другой мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета. Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.

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Зарина Дзагоева
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