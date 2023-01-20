В России высказались о новом пакете военной помощи США для Украины

Депутат Швыткин: в новом пакете военной помощи Украине есть серьезные виды вооружения

В новом пакете военной помощи Украине со стороны США есть достаточно серьезные виды вооружения, отметил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он ответил на новую поставку военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Общая сумма пакета составила 2,5 миллиарда долларов.

Недооценивать ситуацию нельзя. Это, безусловно, пополнение военного потенциала Украины. При этом некоторые виды вооружения достаточно серьезны. Учитывать эти особенности на поле боя необходимо Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Те виды вооружений, которые у нас имеются, достаточны, чтобы противостоять данным поставкам военной техники. Но я считаю, что нужно делать все максимально возможное, чтобы западное вооружение не поступило на поле боя», — заявил Швыткин.

В новый пакет военной помощи США вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат 8 систем ПВО Avenger; боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS; ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS; 95 тысяч и 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 и 155 миллиметров соответственно; 600 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов; почти 12 тысяч мин калибра 120 миллиметров; 2 тысячи противотанковых ракет, а также более трех миллионов патронов.

Ранее стало известно, что США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.