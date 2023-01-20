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19:40, 20 января 2023Забота о себе

Паттинсон пожаловался на жесткие требования Голливуда и рассказал о похудении

Звезда «Сумерек» Паттинсон признался, что две недели ел одну картошку для похудения

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

36-летний британский актер Роберт Паттинсон признался, что однажды две недели для похудения ел одну картошку. На жесткие требования Голливуда к мужскому телу он пожаловался в интервью изданию ES Magazine.

Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» подчеркнул, что у него нет проблем с восприятием собственного тела, однако требования продюсеров он считает сумасшедшими. «Очень, очень легко и самому заразиться этим. Даже на подсчет калорий подсаживаешься и не до конца понимаешь, насколько это серьезно, пока не становится слишком поздно», — предупредил он.

По словам Паттинсона, он действительно однажды в течение двух недель не ел ничего, кроме картофеля. «Просто вареная картошка и розовая гималайская соль. Это очищает, и вы действительно теряете вес», — рассказал актер.

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Паттинсон уточнил, что пробовал почти все диеты, включая кетодиету. «Я думал: класс, есть диета, в которой можно постоянно есть сырную и колбасную нарезку! Но обнаружилось, что при этом нельзя пить пиво, потому что тогда диете конец», — посмеялся он.

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила, как ради роли в «Голодных играх» в 2012 году ей предложили похудеть. По словам 32-летней Лоуренс, продюсеры серии фильмов-антиутопий пробовали заговорить с ней о потере веса, но она решительно отказалась худеть и не села на диету.

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Александра Лисица
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