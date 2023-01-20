Сделавшего сотни снимков обнаженных детей педофила посадили

В Великобритании посадили педофила, сделавшего сотни фотографий обнаженных детей

В Великобритании посадили 41-летнего Дина Гордона, обвинявшегося в съемке обнаженных детей и хранении их фотографий на цифровых устройствах. Об этом сообщает Daily Star.

Педофил знакомился с матерями, устанавливал скрытые камеры в их домах и тайно делал сотни снимков их обнаженных детей для сексуального удовлетворения. Гордон также изнасиловал одну из своих жертв, пока она спала, и запечатлел это на камеру.

После обыска в его доме полицейские изъяли более 200 цифровых устройств, на которых хранились 12529 непристойных изображений детей.

Гордон признался в производстве и хранении порнографических фотографий, насилии над ребенком и вуайеризме. 16 января его приговорили к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.

После завершения расследования были найдены новые жертвы педофила, которые не знали, что их тайно снимли.

«Это было сложное расследование, в котором участвовали специалисты. Они провели бесчисленное множество часов за работой, чтобы раскрыть его преступления и помочь пострадавшим. Его жертвы, особенно дети, проявили невероятную храбрость, поделившись своими историями», — заявил детектив-констебль Джеймс Кронин.

Ранее сообщалось, что В США 72-летний католический священник-педофил попался из-за забывчивости и сел в тюрьму на пять лет за хранение детской порнографии. На момент вынесения приговора мужчина находился в центре для священников и верующих с проблемами в сексуальном поведении.

