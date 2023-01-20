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12:54, 20 января 2023Путешествия

Самолет в США пропал без вести на подлете к аэропорту

NBC: в Нью-Йорке самолет пропал без вести по пути в аэропорт округа Уэстчестер

Фото: unsplash

Одномоторный самолет, следовавший в округ Уэстчестер штата Нью-Йорк в США, пропал без вести на подлете к аэропорту. Подробности сообщает NBC со ссылкой на полицию.

По информации телеканала, воздушное судно пропало с радаров после потери связи с диспетчерской вышкой по пути к авиагавани. Точное количество находящихся на борту человек пока неизвестно, предположительно, их может быть шестеро. В настоящее время полиция Нью-Йорка ведет поиски в районе аэропорта.

Ранее в январе лайнер Boeing 737 столкнулся с птицей, которая оставила на лобовом стекле пятна крови с перьями и напугала одного из пилотов. Камера в кабине самолета запечатлела случившееся на камеру, видео распространилось в сети. Воздушное судно было благополучно посажено, однако причиненный ущерб еще предстоит оценить.

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Валентина Процкова
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