Столкновение самолета с птицей записали на видео из кабины пилота

Птица столкнулась с лайнером Boeing 737 и оставила на лобовом стекле следы крови

Камера в кабине пилота Boeing 737 записала на видео столкновение самолета с птицей. Она врезалась в лобовое стекло во время посадки лайнера, сообщает The Mirror.

Судя по кадрам, распространившимся в сети, воздушное судно спускалось к взлетно-посадочной полосе, когда навстречу ему полетел голубь. Птица с силой столкнулась с самолетом, оставив на лобовом стекле следы крови и перья. Пилот испугался и выругался, сменив обзор камеры на чистую часть стекла. Самолет был благополучно посажен, однако причиненный ущерб еще предстоит оценить.

Ранее в июле самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета и был вынужден три часа кружить в воздухе, чтобы выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.