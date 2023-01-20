В российском регионе полицейские избили нагрубившего им отставного полковника

В Магадане полицейские избили нагрубившего им в состоянии опьянения отставного полковника

В Магадане полицейские избили бывшего борца с экономическими преступниками и коррупционерами, который в состоянии опьянения нагрубил правоохранителям. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Telegram-канал 112.

Отставной полковник написал заявление на полицейских, в котором обвинил их в избиении. Он рассказал, что в отделе его пристегнули наручниками к решетке и нанесли множество ударов руками, ногами и электрошокером. Мужчину доставили в отдел после того, как он грубо ответил наряду полиции на требование удалиться с городской набережной. Потерпевший находился там в нетрезвом виде. Проводится проверка.

19 января сообщалось, что в Калмыкии пятерых сотрудников колонии задержали по подозрению в избиении заключенных.