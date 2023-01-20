Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом

В Улан-Удэ пенсионерка предстанет перед судом за избиение четырех полицейских ногами

В Улан-Удэ перед судом предстанет пенсионерка, которая ногами избила четырех полицейских. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину будут судить по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. 11 ноября 2022 года она пришла в дежурную часть и принялась оскорблять полицейских. При составлении за это на нее административного протокола пенсионерка стала бить четырех правоохранителей ногами. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фигурантку поместили под домашний арест.

Во время следствия выяснилось, что пенсионерка относится к движению, которое отрицает существование России, продолжает использовать советский паспорт и не признает решения власти и судов РФ.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из Брянска попытались вывезти на Украину микросхемы для создания вооружения.