«Победа» после решения суда изменит правила провоза ручной клади

«Победа» уточнит габариты дамской сумки и портфеля в правилах провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» после решения Верховного суда России о незаконности ее правил провоза ручной клади изменит формулировки требований для пассажиров. При этом общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах лоукостера не изменится. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Для выполнения судебных предписаний лоукостер уточнит формулировки правил провоза ручной клади: дамской сумки и портфеля. Таким образом, будут сохранены оба варианта провоза — по Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) и по собственным, с ограничениями по габаритам 36х30x27 сантиметров.

«Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи. При этом авиакомпания сохранит и второй вариант, согласно которому клиент может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 сантиметров)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 28 января 2023 года авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Москвы в Дубай. Летать по этому маршруту самолеты лоукостера будут четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.