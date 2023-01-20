Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева

Оперировавший Назарбаева кардиохирург заявил, что экс-президента Казахстана скоро выпишут

У экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева хорошее самочувствие, он скоро будет выписан из больницы. Подробности операции стали известны порталу Zakon.kz.

По словам врача, операция длилась около 2,5 часов. «Это не операция, а процедура, была проведена лечебно-диагностическая процедура», — отметил оперировавший экс-президента кардиохирург Юрий Пя.

Процедура прошла успешно, Назарбаева в ближайшее время ждет выписка, добавил хирург.

20 января стало известно, что экс-президент Казахстана перенес операцию на сердце и в настоящее время находится под наблюдением врачей.