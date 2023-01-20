Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 20 января 2023Бывший СССР

Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева

Оперировавший Назарбаева кардиохирург заявил, что экс-президента Казахстана скоро выпишут

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева хорошее самочувствие, он скоро будет выписан из больницы. Подробности операции стали известны порталу Zakon.kz.

По словам врача, операция длилась около 2,5 часов. «Это не операция, а процедура, была проведена лечебно-диагностическая процедура», — отметил оперировавший экс-президента кардиохирург Юрий Пя.

Процедура прошла успешно, Назарбаева в ближайшее время ждет выписка, добавил хирург.

20 января стало известно, что экс-президент Казахстана перенес операцию на сердце и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Иран собрался признать армии Евросоюза террористическими организациями
В WhatsApp появится долгожданная функция
Названо среднее время для поиска работы в Москве
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР
Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские военные в ходе СВО уничтожили САУ Paladin
Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего за 33 года голода
Минобороны России заявило о взятии под контроль села в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.