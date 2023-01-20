Первому президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце, она прошла успешно

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря бывшего главы республики Айдоса Укибайя.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил Укибай. Он также отметил, что операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Утром 20 января казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводили комплексное обследование сердца. Затем стало известно, что бывший глава республики находится в Национальном научном кардиохирургическом центре.

