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09:51, 20 января 2023Бывший СССР

Назарбаев перенес операцию на сердце

Первому президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце, она прошла успешно

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря бывшего главы республики Айдоса Укибайя.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил Укибай. Он также отметил, что операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Утром 20 января казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводили комплексное обследование сердца. Затем стало известно, что бывший глава республики находится в Национальном научном кардиохирургическом центре.

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Василий Мека
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