Стало известно о местонахождении госпитализированного Назарбаева

Экс-главу Казахстана Назарбаева госпитализировали в кардиохирургический центр в Астане

Экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы республики.

«Назарбаев находится в кардиохирургическом центре», — сказал собеседник. Что послужило причиной госпитализации бывшего президента и в каком он состоянии не уточняется.

Ранее казахстанский медиа-менеджера Александра Аксютица сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводят комплексное обследование сердца и, вероятно, будут оперировать.