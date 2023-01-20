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09:29, 20 января 2023Бывший СССР

Стало известно о местонахождении госпитализированного Назарбаева

Экс-главу Казахстана Назарбаева госпитализировали в кардиохирургический центр в Астане

Фото: Турар Казангапов / ТАСС

Экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы республики.

«Назарбаев находится в кардиохирургическом центре», — сказал собеседник. Что послужило причиной госпитализации бывшего президента и в каком он состоянии не уточняется.

Ранее казахстанский медиа-менеджера Александра Аксютица сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводят комплексное обследование сердца и, вероятно, будут оперировать.

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Василий Мека
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