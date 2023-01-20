«КазТАГ»: экс-главу Казахстана Назарбаева госпитализировали, возможна операция на сердце

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали, вероятно ему будут проводить операцию на сердце, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица.

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — сообщил Аксютиц.

12 января председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора. Вскоре депутаты парламента Казахстана признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. «Ленты.ру»)», который касается привилегий и полномочий экс-главы республики.