Пассажирам самолетов раскрыли способ быстро уснуть в полете

Эксперт по сну Мартин Сили рекомендовал пассажирам самолетов заменить белый шум на розовый

Пассажирам самолетов рекомендовали заменить белый шум на розовый, чтобы быстро уснуть во время полета. Такой способ отдыха раскрыл путешественникам эксперт по сну из компании MattressNextDay Мартин Сили, передает The Sun.

Специалист уточнил, что для качественного сна люди часто прослушивают именно белый шум, в частности, в самолетах. Однако Сили считает, что многим он не подходит из-за «пронзительного гула», который доставляет дискомфорт вместо расслабления. В таком случае эксперт посоветовал использовать розовый шум, звучащий гораздо мягче.

Другой специалист по сну Макс Стивенс посоветовал отказаться в самолете от таких развлечений, как просмотр фильмов. По его словам, цифровые экраны излучают синий свет, который «подавляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание».

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